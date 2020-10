building collapses in Dombivli, Maharashtra: मुंबई की एक उपनगरीय बस्‍ती में बीते बुधवार-गुरुवार (29th अक्‍टूबर) की रात को जब एक बिल्डिंग गिर रही थी, तब एक लड़के की सर्तकता और सूझबूझ से 75 लोगों की जान बच गई. Also Read - दिवाली पर मुसाफिरों को न हो परेशानी, 1000 अतिरिक्त बसें चलाएगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई की उपनगरीय बस्‍ती डोम्‍बिवली में एक दो मंजिला बिल्‍डिंग गिरी तब 18 साल का कुनाल रात में साढ़े तीन से चार बजे के बीच वेबसीरीज देख रहा था. उसने तभी देखा कि उसके फ्लैट के किचन का एक हिस्‍सा गिर रहा है. यह देखते ही उसने बिल्डिंग में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया. इससे सभी 75 लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई.

दरअसल, कुनाल ने जैसे ही कुछ पड़ोसियों को सतर्क किया तो अन्‍य लोग भी दूसरे के दरवाजों को धक्‍का देकर सतर्क कर देते और लोग जल्‍द से जल्‍द बिल्डिंग से बाहर आते गए. जब तक आधी बिल्डिंग गिरी, सभी लोग सुरक्ष‍ित होकर बाहर निकल आए.

Maharashtra: 75 occupants of a 2-storey building in Kopar, Dombivli saved by a young boy as building collapsed on 29th Oct early morning.

“While watching web-series till dawn, I saw part of kitchen falling down & alerted everyone to vacate the building,” says 18-yr old Kunal pic.twitter.com/p2b6qOMSr2

