नागपुर: महाराष्ट्र में नागपुर (Nagpur) शहर की पुलिस (Nagpur Police) ने 19 साल के एक युवक को 17 साल की एक युवती का अपहरण करने और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार (arrested for posting the video on social media) किया है. इस वारदात में उसकी मदद करनेवाले दोस्त की भी गिरफ़्तारी हुई है. लड़की और लड़की की दो साल पहले दोस्‍ती हुई थी और दोनो टिकटॉक पर वीडियो बनाकर डाला करते थे. आरोपी ने लड़की से शादी का वादा किया था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे. हालांकि, लड़के को लड़की पर किसी और के साथ संबंध में होने का शक होने लगा और फिर संबंध ख़राब होने लगे. इस वाकए के बारे में यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को दी. Also Read - शिवसेना और भाजपा दुश्मन नहीं, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा: देवेंद्र फडणवीस

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी समीर खान सलीम खान और लड़की के बीच 2019 में एक आपसी दोस्त के जरिए जान-पहचान हुई थी. दोनों के बीच संबंध बन गए और टिकटॉक ऐप पर नियमित तौर पर वीडियो भी अपलोड करते थे. पुलिस अफसर ने एफआईआर के आधार पर बताया कि समीर खान ने लड़की से शादी का वादा किया था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे. हालांकि, खान को लड़की पर किसी और के साथ संबंध में होने का शक होने लगा और फिर संबंध ख़राब होने लगे. Also Read - MP: अब दो लड़कियों की पिटाई का वीडियो वायरल, परिवार के 7 लोग अरेस्‍ट

बीते 18 जून को समीर खान ने लड़की को कमल चौक इलाके में अपने दोस्त शाकिन मोहम्मद सिद्दीकी (25) की मदद से बाइक पर बैठने को मजबूर किया. समीर खान ने अपहरण का वीडियो बनाया और इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दिया. उन्होंने बताया कि वह लड़की को विटा भट्टी इलाके में ले गया और वहां उसके साथ मार-पिटाई की. Also Read - Maharashtra: पालघर में भारत केमिकल्‍स में विस्‍फोट, घायलों को तुंगा अस्‍पताल में भर्ती कराया

आरोपी ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह घटनास्थल से भागने में सफल रही. कुछ स्थानीय लोगों ने ट्विटर के जरिये पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अपराध शाखा के अधिकारियों ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारी ने बताया कि यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण देने वाले क़ानून पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.