पुणे: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने मंगलवार को पुणे में बांबे इंजीनियर ग्रुप (बीईजी) और सेंटर में आयोजित एक समारोह में स्वदेश में विकसित विशेष वाहनों को सेना में शामिल किया. सेना प्रमुख ने स्वदेश में ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (टीएएसएल) द्वारा विकसित क्विक रियेक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम (क्यूआरएफवी), इन्फेंट्री प्रोटेक्टिड मोबिलिटी व्हीकल (आईपीएमवी), अल्ट्रा लांग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारती फोर्ज द्वारा निर्मित मोनोकोक हल मल्टी-रोल माइन-प्राटेक्टिड आर्मर्ड व्हीकल के पहले सेट को शामिल किया. इन वाहनों को पैदल सेना गतिशीलता वाहन (आईपीएमवी) भी कहा जाता है, जो एक पहिएदार बख्तरबंद कार्मिक वाहक है और ये एक सैन्य गश्ती, टोही या सुरक्षा वाहन के रूप में कार्य करते है.

At Bombay Engineer Group & Centre in Pune, Army Chief Gen Naravane inducted 1st set of indigenously developed Quick Reaction Fighting Vehicle Medium, Infantry Protected Mobility Vehicle, Ultra Long Range Observation System&Monocoque Hull Multi-Role Mine Protected Armoured Vehicle pic.twitter.com/kfbnT0FOpP

