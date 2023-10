Maharashtra News: नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत से हड़कंप, जान गंवाने वालों में 12 नवजात भी शामिल

महाराष्ट्र के नांदेड़ (Nanded) में एक सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है. जान गंवाने वालों में 12 नवजात भी शामिल हैं. मामला नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल (Shankarrao Chavan Government Hospital) का है. रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल के डीन ने इसके लिए दवाओं और अस्पताल के कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है. शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल के डीन ने बताया कि बीते 24 घंटों में हुई 24 मौतों में से 12 वयस्क की अलग-अलग बीमारियों (ज्यादातर सांप के काटने) के कारण हुई है.

Maharashtra | Dr Shyamrao Wakode of Govt Medical College Nanded says, “Around 12 children died in the last 24 hours…12 adults also died due to various ailments (snake bites, arsenic and phosphorus poisoning etc.). Due to transfers of various staff, there was some difficulty for… pic.twitter.com/cc2RzaOgqe

— ANI (@ANI) October 2, 2023