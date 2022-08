26/11 terrorist attack, Mumbai terrorist attack, terrorist attack threat, Mumbai Police, Maharashtra, Mumbai: मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी वाले संदेश पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए हैं, जहां से पहले भे आए आतंकवादियों ने मुंबई में भयंकर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था. मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर ने इस बात की पुष्टि की है कि शुक्रवार -शनिवार की दरम्यानी रात को मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी वाले संदेश पाकिस्तान से भेजे गए हैं.Also Read - पाकिस्तानी नंबर से मुंबई पुलिस को मिली धमकी, 'फिर होगा 26/11 जैसा हमला'

मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर ने कहा, बीती रात मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को कुछ मैसेज मिले, जिसमें आतंक फैलाने की बात करते हुए धमकी दी जा रही थी. संदेश में उल्लेख किया गया है कि धमकी देने वाले के कुछ सहयोगी भारत में भी सक्रिय हैं. Also Read - मुंबई में ताश के पत्तों की तरह ढह गई चार मंजिला इमारत, मोबाइल में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना

मुंबई सीपी ने कहा, भारत के फोन नंबर पाकिस्तान से हैक किया जा सकता है. क्राइम ब्रांच ने नंबर ट्रेस करने के लिए जांच शुरू कर दी है. इस सिलसिले में मुंबई के बोरीवली पीएस में केस दर्ज किया जा रहा है. हमारे पास अब तक की सारी जानकारी एटीएस महाराष्ट्र के साथ साझा कर रहे हैं. Also Read - NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई में शिकायत दर्ज

Maharashtra | Last night, Mumbai’s traffic police control received some messages, talking about spreading terror, they were threatening. The texts mentioned that some of the threatener’s associates are also active in India: Mumbai CP Vivek Phansalkar https://t.co/yW4KWPRhJR pic.twitter.com/ey6ydmEVMa

— ANI (@ANI) August 20, 2022