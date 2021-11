26 Naxals have been Killed in an encounter in the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli district, Maharashtra Police : महाराष्‍ट्र के गढ़चिरौली जिले के ग्यारापट्टी के जंगलों में आज शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस की सी-60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया है. एनकॉउंटर के दौरान तीन जवान भी घायल हुए हैं. पुल‍िस अध‍िकारी ने बताया, हाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ स्थल से 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं.Also Read - CM भूपेश बघेल ने RSS की तुलना नक्सलियों से की, बोले- इनकी धर्मांतरण और सांप्रदायिकता में मास्टरी

26 Naxals have been eliminated in an encounter with the C-60 unit of Maharashtra Police in the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli district today. Three jawans have suffered injuries in the encounter: Gadchiroli SP Ankit Goel — ANI (@ANI) November 13, 2021

गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने कहा, गढ़चिरौली जिले के ग्यारापट्टी के जंगलों में आज महाराष्ट्र पुलिस की सी-60 यूनिट के साथ मुठभेड़ में 26 नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है. मुठभेड़ में तीन जवान घायल हुए हैं.