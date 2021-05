मुंबई: चक्रवात ‘ताउते’ (Cyclone Tauktae) की चपेट में आने के छह दिन बाद भी बजरा पी305 ( Barge P305) के 15 और टगबोट नौका वाराप्रदा के 11 कर्मी अब भी लापता हैं, जिनका पता लगाने के लिए नौसेना ने शनिवार को मुंबई अपतटीय क्षेत्र में विशेष गोताखोर टीमों को तैनात कर दिया है. Also Read - Cyclonic Storm YAAS Latest Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'यास' ला सकता है बड़ी तबाही, हाई अलर्ट जारी

नौसेना के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, "बजरा पी305 और नौका वाराप्रदा के लापता चालक दल को खोजने के लिए चल रहे खोज एवं बचाव अभियान को बढ़ाने के लिए साइड-स्कैन सोनार के साथ आईएनएस मकर और आईएनएस तरासा पर सवार होकर विशेष गोताखोर टीम आज सुबह मुंबई से रवाना हुईं."

सोमवार को अरब सागर में बजरा पी305 के डूबने से मरने वालों की संख्या 11 और शवों की बरामदगी के साथ शुक्रवार को 60 तक पहुंच गई, जबकि नौसेना और तटरक्षक बल ने बजरे से 15 और वाराप्रदा से 11 लापता कर्मियों की तलाश जारी रखी. संपर्क करने पर, एक अधिकारी ने कहा कि रात भर चले अभियान पर नयी सूचना की प्रतीक्षा है.

लापता लोगों के जीवित होने की उम्मीद अब कम

एक अधिकारी ने कहा कि लापता लोगों के जीवित होने की उम्मीद अब कम हो रही है. पी305 बजरा पर सवार 261 कर्मियों में से अब तक 186 को बचाया जा चुका है. वाराप्रदा में सवार 13 लोगों में से दो को बचा लिया गया है. मुंबई पुलिस ने कहा है कि वह इस बात की जांच करेगी कि चक्रवात ‘ताउते’ की चेतावनी के बावजूद बजरा अशांत क्षेत्र में क्यों रुका रहा. पुलिस ने बजरे पर सवार कर्मियों की मौत के मामले में भी दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज किया है.

#CycloneTauktae | To augment the ongoing SAR Operations for crew of Barge P305 & Tug Varapradha, specialised diving teams onboard INS Makar (with sonar) & INS Tarasa sailed out early morning today from Mumbai for carrying out underwater search: Indian Navy pic.twitter.com/lMeR7zTfhY

— ANI (@ANI) May 22, 2021