Maharashtra News: महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) बनाकर शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) मिलकर सरकार चला रहे हैं. अक्सर इन पार्टियों के नेताओं के बीच अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं. कई बार ऐसे भी हालात बनते नजर आते हैं, जब लगता है कि गठबंधन बस टूटने ही वाला है. खासतौर पर पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कई नेताओं ने एनसीपी का दामन थामा है, तब से गठबंधन के खतरे में होने की बात उड़ती रहती है. मालेगांव नगर निगम (Malegaon Municipal Corporation) से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है. कांग्रेस के 27 पार्षदों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है.Also Read - Uttarakhand News: भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से निष्कासित पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, टिहरी से चुनाव लड़ने की अटकलें

Malegaon, Maharashtra: 27 corporators of the Congress party joined Nationalist Congress Party (NCP) today in the presence of party leader and Deputy CM Ajit Pawar. Malegaon Mayor Tahira Shaikh joined the party too. pic.twitter.com/XYVLLslEnw

