rape with air hostess news in Pune news: महाराष्‍ट्र के पुणे शहर में एक 28 साल के युवा बिजनेसमैन को एक 26 साल की एयर होस्टेस से रेप और मारपीट के मामले में पिंपरी चिंचवाड़ में अरेस्‍ट किया गया है. एफआईआर के मुताबिक दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप Tinder के जरिए हुई थी.

26 साल की पुणे की एक एयर होस्टेस ने बीते 26 दिसंबर को एक 28 साल के युवा बिजनेसमैन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. एयर होस्टेस ने एफआईआर में बताया कि वे ऑनलाइन डेटिंग ऐप Tinder के माध्‍यम से मिले थे. उसने आरोप लगाया कि अभिजीत सीताराम वाघ ने उसे पहले एक रेस्‍टोरेंट बुलाया. वहां शराब पिलाई और फिर अपने घर ले गया और वहां रेप किया, मारपीट की और पैसे वसूलने की कोशिश की.

Maharashtra: A 28-year-old man has been arrested for allegedly raping & assaulting a 26 years old air hostess in Pimpri Chinchwad on December 26. According to the FIR, they met through online dating application Tinder.

