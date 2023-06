Maharashtra: पालघर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से तीन महिलाओं की हुई मौत

पालघर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले (Virar area of Palghar district) में आज मंगलवार दोपहर एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से तीन महिला मजदूरों की मौत हो गई. यह घटना विरार इलाके के मनवेलपाड़ा में एक निर्माण स्थल पर दोपहर बाद करीब चार बजे हुई. इस घटना में एक अन्य महिला भी घायल हो गई और उसका इलाज जारी है.

एक अधिकारी ने कहा कि यह घटना विरार इलाके के मनवेलपाड़ा में एक निर्माण स्थल पर अपराह्न करीब चार बजे हुई. उन्होंने कहा कि महिलाओं को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया.