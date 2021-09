Mumbai Rape News: मुंबई में 30 साल की एक महिला से बर्बारता का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरुवार की देर रात महिला के साथ रेप और क्रूरता के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक साकी नाका के खिरानी रोड इलाके में महिला से रेप के बाद आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.Also Read - सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती फिर अश्लील तस्वीरें और VIDEO वायरल करने की धमकी...पुलिस के हाथ लगे गिरोह के तीन सदस्य

रिपोर्ट के अनुसार, महिला को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया है. महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी. यातना और बलात्कार का विवरण दिल्ली के निर्भया गैंगरेप की याद दिलाता है. Also Read - Maharashtra News: शरद पवार ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, जानें किन-किन मुद्दों पर हुई बात

The man accused of raping a 30-year-old woman in Mumbai has been booked under sections 307, 376, 323 and 504 of the Indian Penal Code: Police

— ANI (@ANI) September 10, 2021