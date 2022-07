Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और झटका दिया है. नवी मुंबई के 32 पार्षदों ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे मुकाकात के बाद उनको समर्थन देने की घोषणा की. पार्षदों ने कहा कि वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि शिंदे ने कभी भी किसी के फोन कॉल को इग्नोर नहीं किया. यहां तक कि जब भी कोई साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें फोन करता है तो वे कॉल को रिसीव करते हैं. बहुत अच्छा लगता है जब कोई पार्टी का बड़ा नेता ऐसा करता है.Also Read - शिंदे गुट के नेता ने उद्धव ठाकरे को सुझाया 'सुलह का रास्ता', संजय राउत को लेकर भी कह दी ये बात

मिली जानकारी के अनुसार, नवी मुंबई के पार्षदों ने ठाणे में जाकर सीएम एकनाथ शिंदे मुलाकात की. एकनाथ शिंदे के साथ मीडिया से बीतचीत में पार्षदों ने बताया कि वे एकनाथ शिंदे के हैं. पार्षदों के एकनाथ को समर्थन देने से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है. दरअसल Also Read - महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में संभाला प्रभार, कार्यालय में बाल ठाकरे, दिघे की तस्वीर लगायी

Maharashtra | 32 Shiv Sena corporators of Navi Mumbai met CM Eknath Shinde in Thane y'day & extended their support to him.

They say, "We'll be with him. He never declined anybody's phone call. Even if an ordinary party worker calls him up, he receives the call. It feels good." pic.twitter.com/AuybwOJzEy

— ANI (@ANI) July 8, 2022