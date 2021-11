मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई में इंटरनेशनल के एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) से 3,646 आईफोन की खेप जब्त की. ऐसा संदेह है कि इन नए मॉडल के फोन की तस्करी सिंगापुर से देश में की गई. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.Also Read - Omicron का खतरा: केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्र‍ियों लिए जारी की नई गाइडलाइंस, देखें डिटेल यहां

Directorate of Revenue Intelligence (DRI) caught 3,646 iPhone-13 smartphones at Mumbai airport that were being smuggled into India from Singapore in two consignments on Nov 26. The total value of the seized goods is around Rs 42.86 crores: DRI pic.twitter.com/pioMg0Pz3W

