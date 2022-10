Maharashtra News: महाराष्ट्र के विरार में वैतरणा नदी घाट पर गए एक परिवार के 4 सदस्य सेल्फी लेने के दौरान फिसल कर नदी में गिर गए. इनमें से दो लोग नदी से बाहर आने में सफल रहे, लेकिन दो लोगों की डूबने से मौत हो गई. दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पालघर जिले के वैतरणा सेतु पर शनिवार शाम सेल्फी लेते समय 24 वर्षीय महिला और एक किशोरी की डूबकर मौत हो गई. मांडवी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रफुल्ल वाघ ने बताया कि नीला दामीसिंह डासना (24) और संतू डासना (15) चार लोगों के एक समूह का हिस्सा थीं. शाम करीब छह बजे जब समूह सेल्फी ले रहा था तब यह घटना हुई.Also Read - पालघर मॉब लिंचिंग केस की जांच CBI को सौंपने को तैयार महाराष्ट्र सरकार, मंत्री राणे बोले-सच्चाई सामने आनी चाहिए

उन्होंने कहा, “सेल्फी लेने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और लहरों का प्रवाह तेज होने के कारण वे डूब गए. वहां मौजूद लोगों ने समूह के दो लोगों को बचा लिया, लेकिन नीला और संतू डूब गईं. दमकल कर्मियों ने उनके शवों को बाहर निकाल लिया. Also Read - उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न पर पाबंदी के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

Maharashtra | 4 members of a family who went to Vaitarna river ghat in Virar slipped & fell into the river while taking selfies, two of them managed to escape, but the other two died due to drowning. Both bodies recovered: Virar Police (15.10)

— ANI (@ANI) October 16, 2022