महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के रत्‍नागिरी जिले (Ratnagiri district) में एक कैमिकल फैक्‍ट्री में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्‍यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. रत्‍नागिरी जिले के इंडस्‍ट्र‍ियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में बड़े धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 40-50 लोग फंस गए. हालाकि, इन्‍हे सुरक्ष‍ित रेस्‍क्‍यू कर लिया गया है. घायल व्‍यक्ति को रात्‍नागिरी जिले के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. घटनास्‍थल पर दमकल की 8 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई है.

Maharashtra: 4 people died and 1 critically injured in an explosion at a chemical factory in an industrial area in Ratnagiri district. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 20, 2021