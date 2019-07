मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को सुबह एक चार मंजिला बिल्‍ड‍िंग अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें 40 से 50 लोगों फंसे होने की आशंका है. यह हादसा मुंबई के डोंगरी इलाके में सुबह लगभग 11.45 बजे हुआ है. हादसे वाली बिल्‍ड‍िंग का नाम केसरबाई बिल्‍ड‍िंग है.आपदा प्रबंधन को टीम को इस हादसे के बारे में फोन पर जानकारी मिली. मुंबई में चार मंजिला इमारत गिरने के बाद नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि 40 – 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिससे कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हैं.

Mumbai: Four-storey Kesarbai building has collapsed in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/dZNdF2xQg0

बीएमसी आपदा नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में मंगलवार को चार मंजिल की एक इमारत ढह गई, जिसके मलवे में लगभग 50 लोगों के फंसे होने की आशंका है. पांच एनडीआरएफ टीम और बीएमसी की डिसास्‍टर मैनेजमेंट सेल की टीमें दुर्घटनास्‍थल पर पहुंच गई हैं. टीमों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुटे हैं और मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं.

एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, उसे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा करना पड़ा. इस इमारत का मालिकाना हक महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण के पास है. संस्था के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार डोंगरी में टंडेल मार्ग पर स्थित भूतल के अतिरिक्त चार मंजिल वाली यह ‘केशरबाई बिल्डिंग’ सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर गिर गई.

Mumbai: Kesarbai building has collapsed at Tandel street, in Dongri. More than 40 people are feared trapped. pic.twitter.com/H2eVbtgaH6

