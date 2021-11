400 people raped minor married girl in 6 months in Beed of Maharashtra: महाराष्‍ट्र में झकझोर देने वाला एक शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिसमें बीड जिले में 400 लोगों ने एक नाबालिग विवाहित लड़की के साथ पिछले छह माह में रेप किया है. पीड़िता, अभी दो माह की गर्भवती है. 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोपियों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. पुलिस ने विक्‍ट‍िम की शिकायत पर कानून की विभिन्‍न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.Also Read - ट्रेन के डिब्बे में लटकी मिली महिला की लाश, गुजरात पुलिस ने रेप होने का संदेह जताया

The minor girl was allegedly raped by 400 people in the last 6 months & even policemen are alleged to have sexually exploited the victim: SP Beed Raja Ramasamy

