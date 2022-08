Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मानसून सत्र के पांचवें दिन बुधवार को विधानमंडल के बाहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. पिछले चार दिनों से विपक्ष सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके खिलाफ भाजपा के विधायक बुधवार सुबह से ही धरना दे रहे थे, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई.Also Read - Nupur Sharma के समर्थन में उतरे MNS चीफ राज ठाकरे, बोले- 'वही बात जाकिर नाइक ने भी की थी लेकिन...'

दोनों पक्षों के विधायकों के बीच लगातार हंगामा होता रहा. 'गाजर देना बंद करो, सूखा घोषित करो' जैसे नारे लगाए गए. यह सब चल ही रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों तरफ से हाथापाई होती रही.

#WATCH | A scuffle broke out between a few ruling party MLAs and Maha Vikas Aghadi MLAs outside the Maharashtra Assembly, in Mumbai pic.twitter.com/genqozygaU

— ANI (@ANI) August 24, 2022