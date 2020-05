पुणे: महाराष्‍ट्र में पुणे Coronavirus एक असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर की जान ली हैं. पुलिस के 57 साल के एक सहायक उप निरीक्षक की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सोमवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. अब तक पुणे पुलिस के 12 कर्मियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. Also Read - Coronavirus: मुंबई में Positive Cases का आंकड़ा 9123, अब तक 361 लोगों की जान गई

पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त ​रविंद्र शिसावे ने बताया कि अपराह्न करीब एक बजे दिलीप पोपट लोंढे ने घातक वायरस के कारण दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उनमें वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी. Also Read - Lockdown: महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्य प्रवासी श्रमिकों के रेल किराए का कर रहे भुगतान

पुणे में भारती अस्पताल के उप चिकित्सा निदेशक डॉ. जितेंद्र ओसवाल ने बताया, 58 साल के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की पुणे के भारती हॉस्पिटल में COVID19 की वजह से जान चली गई. वे पिछले 12 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उच्च रक्तचाप और मोटापे से पीड़ित थे. Also Read - Lockdown3.0: महाराष्ट्र के इन पांच शहरों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, जारी हुआ निर्देश

भारती अस्पताल ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि सहायक उप निरीक्षक मोटापे एवं उच्च रक्तचाप से ग्रसित थे और पिछले 12 दिन से वेंटिलेटर पर चल रहे थे.

