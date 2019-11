मुंबई: शिवसेना के छह निवर्तमान मंत्री राज्य में कृषि संकट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुधवार को बुलाई गई बैठक में शामिल हुए. शिवसेना के कोटे से मंत्री रामदास कदम ने कहा कि यह बैठक किसानों के मुद्दों के बारे में थी. उन्‍होंने कहा कि कल यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि शिवसेना किसानों की समस्याओं के लिए नहीं आई थी, इसलिए हमने इस बैठक में भाग लिया.

बता दें क‍ि बीजेपी और शिवसेना के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने से राज्य में नई सरकार का गठन अधर में लटका है. दोनों ही दल मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने-अपने रुख पर कायम हैं.

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि एकनाथ शिंदे और रामदास कदम सहित शिवसेना के मंत्री दक्षिणी मुंबई स्थित सहयाद्रि राज्य अतिथिगृह में बुलाई गई बैठक में पहुंचे.

Ramdas Kadam, Shiv Sena: This meeting was regarding farmers’ issues. Tomorrow it should not be the issue that Shiv Sena did not come for farmers problems, so we attended this meeting. We demanded that Rs 25,000 per acre compensation should be given to farmers immediately. https://t.co/xjhfWjRMu3 pic.twitter.com/adLfwTSMck

