मुंबई एयरपोर्ट पर 32 करोड़ का 61 किलो सोना यूं पकड़ाया, हैरत में डाल देगा ये वीडियो

Mumbai, gold, Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से लौटे 7 यात्रियों से मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स के अफसरों ने 32 करोड़ रुपए कीमत का 61 किलो सोना जब्त किया है. विदेश से आए यात्रियों की जब तलाशी ली गई, तो हैरान करने वाला वाकया नजर आया. इसका यह वीडियो सामने आया है. एक-एक कर पांच पुरुष और दो महिला यात्रियों की तलाशी ली गई तो गोल्ड बार पर गोल्ड बार निकलती गईं और सोने का ढेर लग गया.

5 पुरुष और 2 महिला यात्रियों सोने की छड़ें उनके शरीर पर एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बेल्ट में छुपाई गई थीं और उन्होंने कई जेबें वाली बेल्टों को अपने अपने शरीर में बांध रखा था. लेकिन एयर पोर्ट पर हुई चेकिग में मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स के अधिकारियों की नजरों से वे बच न सके और उन्हें अरेस्ट कर लिए गया है.