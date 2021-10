7-8 Vehicles Crashed into Each Other in Dhule of Maharashtra: महाराष्ट्र के धुले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस भीषण सड़क दुर्घटना में 7-8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.Also Read - NCB की सतर्कता जांच टीम ने समीर वानखेड़े से 4 घंटे तक की पूछताछ और कहा...

यह सड़क हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. रोड एक्सीडेंट के बारे में खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने पहुंचते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिसमें घायलों को जल्द से जल्द गाड़ियों से निकालकर एंबुलेंस से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने आम लोगों की मदद से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ियों से मृतकों को निकाला और नजदीकी शवगृह में भेजा.