ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले (Thane) में एक बिल्डिंग ढहने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्‍या सात हो गई है. ठाणे जिले के उल्हासनगर (Ulhasnagar) कस्बे में इमारत का एक हिस्सा ढहने (Residential building collapsed) से सात लोगों की मौत हो गई. नेहरू चौक में स्थित 5 मंजिला इमारत 'साई शक्ति' का एक हिस्सा शुक्रवार देर रात ढह गया. इस घटना को लेकर देर रात अधिकारियों ने पहले जानकारी दी कि 6 लोगों की मौत हो गई है और चार या पांच लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. मलबे से एक और शव बरामद होने से घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.

ठाणे जिले के उल्हासनगर कस्बे में इमारत ढहने की इस दुर्घटना में तीन महिलाएं, तीन पुरुष और एक किशोर की मौत हो गई है. हादसे में मारे गए लोग दो परिवार से थे. यह इमारत 26वर्ष पुरानी है और इसमें 29 फ्लैट हैं. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. महाराष्‍ट्र सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी.

नेहरू चौक में स्थित पांच मंजिला इमारत 'साई शक्ति' का एक हिस्सा शुक्रवार देर रात ढह गया. देर रात अधिकारियों ने जानकारी दी कि घटना में छह लोगों की मौत हो गई है और चार या पांच लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया, " मलबे से एक और शव बरामद होने से घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.

इस दुर्घटना में तीन महिलाएं, तीन पुरुष और एक किशोर की मौत हो गई.” मृतकों की शिनाख्त पुनीत बाजोमल पंजवानी (17), दिनेश बाजोमल पंजवानी (40), दीपक बाजोमल पंजवानी (42), मोहिनी बाजोमल पंजवानी (65), कृष्ण इंदुचंद बजाज (24),अमृता इंदुचंद बजाज (54) और लवली बजाज (20) के तौर पर हुई है.

