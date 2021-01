Maharashtra, Raigad, gas accident, महाराष्‍ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार एक इंडस्‍ट्रियल एरिया में केमिकल प्‍लांट से हाइड्रोजन सल्‍फाइड hydrogen sulfide) गैस के रिसाव से 7 लोग बीमार हो गए. उन्‍हें एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. यह गैस बहुत ही जहरीली (highly toxic gas) होती है. Also Read - Serum Institute Fire Incident: सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगने से 5 लोगों की मौत, सीएम बोले- हादसे की होगी जांच

रायगढ़ जिले के महाड में यह हादसा गुरुवार को शाम को एमआईडीसी में स्थित एक केमिकल कारखाने में हुआ. एक अधिकारी ने बताया "कम से कम सात श्रमिक, जो कंपनी में काम कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रभावित हो गए, एक अत्यधिक जहरीली गैस लीक हो गई,"

Maharashtra: Seven people fall ill from hydrogen sulphide gas poisoning at a plant in Raigad

The affected have been sent to hospital for treatment

Visuals from outside the plant pic.twitter.com/L8xK38fC66

— ANI (@ANI) January 22, 2021