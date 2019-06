नयी दिल्ली: महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी और पांच अन्य घायल हो गये. शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, हालांकि उत्तर भारत में शुष्क मौसम बना रहा. राष्ट्रीय राजधानी में तय समय से चार दिन की देरी के बाद तीन जुलाई से मॉनसून के आने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जून को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूर्वा हवाएं उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगी और मॉनसून के आने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में तीन जुलाई तक मॉनसून के आने की संभावना है. शुरू में शहर में हल्की बारिश होगी. शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में गर्म एवं शुष्क स्थिति बनी रही और शहर में कुछ जगहों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस को पार गया. सफदरजंग वेधशाला ने अधिकत तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. हवा में नमी का स्तर भी 26 और 69 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा. पालम, आयानगर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मौसम विभागों ने पारा क्रमश: 43.8, 42.9 और 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया.

Maharashtra: Water-logging in several parts of Navi Mumbai after heavy rainfall in the city. #MumbaiRains pic.twitter.com/06FdaOt1fx

— ANI (@ANI) June 28, 2019