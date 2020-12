A food app delivery boy died when an overspeeding Mercedes car hit in Mumbai: मुंबई में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक 20 साल से कम उम्र के फूड ऐप डिलिवरी ब्‍वॉय (food app delivery boy) को जोरदार टक्‍कर मारी दी, जिससे उसकी मौत हो गई है. Also Read - महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 2211 करोड़ रुपये आवंटित किए

Maharashtra की राजधानी मुंबई (Mumbai) के ओसविरा इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार (overspeeding Mercedes car) एक फूड ऐप डिलिवरी ब्‍वॉय की स्‍कूटी को टक्‍कर मार दी. इससे स्‍कूटी सवार 20 साल से कम उम्र का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. ओशिवारा इलाके में मर्सिडीज कार की टक्कर में हुई डिलीवरी ब्‍वॉय की मौत पर पुलिस ने कार ड्राइवर को अरेस्‍ट कर लिया है.

मृतक के मामा ने बताया, “हादसा रेस ड्राइविंग का है, 3-4 लोग गाड़ी में थे. मेरा भांजा जोमैटो की डिलीवरी लेकर जा रहा था, वो अगले साल जनवरी में 20 साल का होता. पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.