एक बेकाबू ट्रक ने पुणे में मचाया बवाल, 48 वाहनों को मारी टक्कर, कई गाड़ियां चकनाचूर

पुणे: पुणे की सड़क पर देर रात बड़ा हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक बेकाबू हो गया और कई वाहनों को टक्कर मारी. एक दो नहीं बल्कि ट्रक ने 48 वाहनों को टक्कर मार दी. इस घटना में कम से कम तीन लोग घायल हो गए. घटना में किसी की जान भी गई है या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. ये घटना करीब रात 8.30 बजे व्यस्त नावले ब्रिज पर हुई. इस घटना से पूरे शहर में ट्रैफिक अस्त-व्यस्त हो गया.

संदिग्ध ब्रेक फेल होने के कारण एक कंटेनर सड़क पर वाहनों में जा घुसा, जिससे दोनों ओर का सारा यातायात रुक गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों को चोटें आई हैं. दमकल, पुणे पुलिस और बचाव दल वाहनों के पुल को साफ करने के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंचे, कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.