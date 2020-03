नई दिल्‍ली: वैश्विक कोरोना वायरस की महामारी के संकट के बीच कई लोग मानवता के दूत बनकर सामने आ रहे हैं. ऐसा ही कुछ कर रही मुंबई में रहने वाली एक मुस्‍लिम फैमिली. देश में लागू लॉकबंदी के चलते मुंबई शहर में भी कई श्रमिक और गरीब लोग भूखें भटक रहे हैं. ऐसे लोगों की भूख मिटाने के लिए मुंबई के एक धनी इब्राहीम मोतीवाला का परिवार परिवार सामने आया है. Also Read - कोरोना वायरस की चपेट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी बोले- आप एक योद्धा हैं, इस चुनौती से बखूबी निपट लेंगे

महाराष्‍ट्र की राजधानी और बॉलीवुड सिटी में रहने वाला इब्राहीम मोतीवाला फैमिली एक बार में करीब 800 लोगों के लिए खाना तैयार करवाती है और जरूरतमंदों को बांट रहे हैं.

इब्राहीम मोतीवाला कहते हैं कि कई लेबर बिना खाना के यहां भटक रहे हैं इसलिए अगर अल्‍लाह ने हमें इस लायक सक्षम बनाया है तो हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए. इब्राहीम मोतीवाला ने बताया कि हम एक बार में लगभग 800 लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं.

Maharashtra: A Muslim family in Mumbai prepares food&distributes it to needy. Ibrahim Motiwala says,”Many labourers are stranded here without food so if Allah has made us capable enough to help such people then we should. We prepare food for around 800 people at a time” #COVID19 pic.twitter.com/UKqrTMVyDj

— ANI (@ANI) March 27, 2020