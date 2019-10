नई दिल्‍ली: बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आई शिवसेना नेता के समर्थन मेें लगा ये पोस्‍टर देखकर कोई भी हैरान हो सकता है. इस पोस्‍टर में आदित्‍य ठाकरे को भावी मुख्‍यमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी गईं हैं. ये पोस्‍टर किसी समर्थक ने मुंबई के वर्ली इलाके में लगाया गया है, जहां से आदित्‍य ने विधानसभा का चुनाव जीता है.

महाराष्‍ट्र में बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका को अभी तक शिवसेना पचा नहीं पा रही है. पार्टी फिर से अपना सीएम महाराष्‍ट्र की कुर्सी पर बिठाना चाहती है. इस बार के चुनाव में तो शिवसेना के संस्‍थापक बाल ठाकरे की फैमिली के किसी पहले सदस्‍य ने चुनाव लड़ा है. पार्टी सुप्रीम उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्‍य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा था. आदित्‍य ने जीत भी दर्ज कर ली है.

बता दें गुरुवार को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए, तभी शिवसेना ने 50-50 फॉमूले की बात कही थी. ऐसे में सरकार बनने के बाद ही सामने आ पाएगा कि बीजेपी-शिवसेना के बीच सत्‍ता की साझेदारी को लेकर क्‍या शर्तें हैं.

Mumbai: Poster calling Aaditya Thackeray as future Chief Minister come up in Worli, the constituency from where he has been elected to the state Assembly.#Maharashtra pic.twitter.com/t2mcqf8Ml5

