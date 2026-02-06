By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होटल के सामने चेहरा छिपाकर आई महिला ने रचा काला जादू! नींबू-हल्दी-गुड़िया और नामों की पर्चियां... CCTV फुटेज वायरल
पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा. इस बीच, फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने से जालना जिले में चर्चा का विषय बन गया है.
महाराष्ट्र के जालना जिले में भोकरदन तहसील के अंतर्गत आने वाले जवखेड़ा ठोंबरे गांव में एक रहस्यमयी और हैरान करने वाली घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है. यह मामला ‘शिवनेरी होटल’ के सामने कथित काला जादू करने से जुड़ा है, जहां एक अज्ञात महिला ने सरेआम तंत्र-मंत्र जैसी क्रिया की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है.घटना की शुरुआत 30-31 जनवरी 2026 की रात से जुड़ी बताई जा रही है. होटल मालिक कृष्णा भानुदास ठोंबरे ने अपनी शिकायत में बताया कि सुबह उन्हें होटल के ठीक सामने कुछ संदिग्ध सामग्री बिखरी मिली. इसमें हल्दी, कुमकुम (सिंदूर), नींबू, छोटी गुड़िया (बाहुल्या या dolls), और कुछ पर्चियां शामिल थीं. इन पर्चियों पर जालना जिले के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों, प्रमुख हस्तियों और यहां तक कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे.
लॉटरी टिकट जैसी पर्चियों पर नाम
ये नाम लॉटरी टिकट जैसी पर्चियों या कागजों पर लिखे गए थे, जिससे होटल मालिक और ग्रामीणों में दहशत फैल गई.होटल के सीसीटीवी कैमरे में रात के समय यह पूरा दृश्य कैद हो गया. फुटेज में एक महिला दिखाई देती है, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढंक रखा था (मास्क या नकाब के साथ), hooded जैकेट और नाइट पैंट पहने हुए थी.
वह होटल के सामने आकर सामग्री बिखेरती नजर आई – कुमकुम और हल्दी छिड़ा, नींबू रखा, गुड़िया जैसी वस्तुएं और नाम वाली चिट्ठियां टांगी. यह क्रिया तंत्र-मंत्र या काला जादू जैसी लग रही थी, जिसका उद्देश्य उन नामों वाले लोगों को नुकसान पहुंचाना माना जा रहा है. महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और वह रात के अंधेरे में आकर चुपके से यह सब करके चली गई.इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
ग्रामीणों में डर का माहौल
- ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं आम हैं कि काला जादू से किसी को बीमार किया जा सकता है या नुकसान पहुंचाया जा सकता है.
- होटल मालिक कृष्णा ठोंबरे ने भोकरदन पुलिस थाने में अज्ञात महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं (जैसे 420 धोखाधड़ी, या अन्य) के तहत तथा महाराष्ट्र में लागू काला जादू रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
- पुलिस जांच कर रही है कि महिला का मकसद क्या था, क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी, बदला या कोई अन्य कारण था.
- सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह घटना महाराष्ट्र में काला जादू से जुड़े मामलों की एक और कड़ी है.
