ठाणे: महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर ‘एक रुपया क्लिनिक’ में गुरुवार की सुबह 18 वर्षीय एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. एक अधिकारी ने बताया कि हार्बर लाइन पर नेरुल से पनवेल की यात्रा कर रही मनीषा काले को सफर के दौरान प्रसव पीड़ा हुई तो उसे ‘एक रुपया क्लिनिक’ पहुंचाया गया. डॉ काले ने डॉक्टर और रेलवे कर्मचारियों की मदद से महिला की डिलिवरी करवाई.

‘एक रुपया क्लिनिक’ के सीईओ डॉ. राहुल घुले ने बताया कि इस तरह की यह 11वीं घटना है, जब महिला यात्री का प्रसव कराया गया है. हार्बर लाइन पर नेरुल से पनवेल की यात्रा कर रही मनीषा काले को सफर के दौरान प्रसव पीड़ा हुई.

डॉ. घुले ने बताया, हमारे पनवेल केंद्र के रात्रि प्रभारी डॉ. विशाल वाणी को स्टेशन प्रबंधक का फोन आया और काले ने डॉक्टर और रेलवे कर्मचारियों की मदद से एक बच्ची का जन्‍म कराया.

Maharashtra: A woman, travelling from Nerul to Panvel, gave birth to a child at Panvel railway station earlier this morning, with the help of a doctor of Railway’s One Rupee Clinic and the railway staff. The mother and the child are healthy and have been shifted to a hospital. pic.twitter.com/8v0cTTypbb

