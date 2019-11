नयी दिल्ली: भाजपा के देवेंद्र फड़णवीस ने शनिवार को यहां राज भवन में दूसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पवार राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे हैं. महाराष्ट्र के अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा को तीन दिन के भीतर बातचीत पूरी कर लेनी चाहिए थी. शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि पवार जी तुस्सी ग्रेट है. अगर यही सही है तो आश्चर्यजनक है.

Surreal wht I read abt #Maharashtra. Thought it was fake news. Candidly &personally speaking, our tripartite negotiations shd not have gone on for more than 3 days…took too long. Window given was grabbed by fast movers. #pawarji tussi grt ho! Amazing if true, still not sure

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 23, 2019