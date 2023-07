'वंदे मातरम' को लेकर अबू आजमी की टिप्पणी पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति

मुंबई: समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक (Samajwadi Party MLA) अबू आजमी ( Abu Azmi) की ‘वंदे मातरम’ (Vande Mantram) के बारे में एक टिप्पणी को लेकर भाजपा (BJP) के विधायकों के शोर-शराबे के बाद आज बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक आजमी ने कहा, ”मैं ‘वंदे मातरम’ का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि हम ‘अल्लाह’ के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकते. वहीं बीजेपी ने सपा नेता आजमी की ‘वंदे मातरम’ के बारे में इस टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है.

आजमी ने संभाजीनगर जिले में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ‘वंदे मातरम’ का नारा लगाना उन्हें अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा. हम ऐसा नहीं कर सकते. हम केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं.” आजमी के बयान पर भाजपा विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों से शांत रहने की अपील की और कहा, “आजमी की टिप्पणियां विषय के लिए अप्रासंगिक हैं. उन्हें चर्चा के लिए सूचीबद्ध मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. नार्वेकर की अपील के बाद भी हंगामा जारी रहा और इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी.