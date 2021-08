Accident in Buldhana, Maharashtra, News: महाराष्ट्र (Accident in Maharashtra) के बुलढाणा (Buldhana) जिले में आज शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा (Road ACCIDENT) हुआ है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बुलढाणा जिले में मजदूरों को ले जा रहे एक टिप्‍पर ट्रक के पलट (A tipper truck, carrying 15 labourers, overturns in Buldhana) जाने से कम से कम 12 मजदूरों की मौत हो गई है. यह जानकारी पुलिस ने दी है.Also Read - Mumbai: बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रैली को लेकर 19 FIR दर्ज

Maharashtra: A tipper truck, carrying 15 labourers, overturns in Buldhana. Casualties and injuries feared. Details awaited. pic.twitter.com/G4gXGGxKCM — ANI (@ANI) August 20, 2021

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में समृद्धि राजमार्ग परियोजना के लिए मजदूरों को ले जा रहे वाहन के पलट जाने से कम से कम 12 मजदूरों की मौत हो गई. ट्रक में कम से 15 मजदूर सवार थे. विस्‍तृत जानकारी की प्रतीक्षा है.