NCB के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े की पत्नी Kranti Redkar को मिली जान से मारने की धमकी

Maharashtra News: एनसीबी (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की पत्नी और अभिनेत्री क्रांति रेडकर (Kranti Redkar) को जान से मारने की धमकी मिली है. मुंबई पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि क्रांति रेडकर को पाकिस्तानी नंबरों से अश्लील मैसेज (Obscene Messages) आ रहे हैं. पुलिस ने बताया कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है.

Maharashtra | Actress Kranti Redkar wife of former Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede received death threats, and obscene messages coming from Pakistani numbers, Sameer Wankhede’s wife has lodged her complaint at Goregaon Police Station: Mumbai Police

