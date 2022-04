Covid XE Variant: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बेहद संक्रामक ‘XE’ वेरिएंट का पहला मामला सामने आने की खबरों के बाद एक फिर चिंता बढ़ गई है. BMC की तरफ से एक मरीज में एक्सई वेरिएंट (XE Variant) की पुष्टि की गई. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रासलय ने मुंबई निकाय की रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि वर्तमान साक्ष्य भारत में COVID के XE वेरिएंट की उपस्थिति का सुझाव नहीं देते हैं.Also Read - Lockdown in China: चीन में कोरोना से निपटने के लिए नए गाइडलाइंस, किस करने और साथ सोने की मनाही

बीएमसी अधिकारी ने बुधवार को कहा था कि फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से आई एक महिला में ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है. महिला में किसी तरह के लक्षण नहीं थे और वह ठीक हो चुकी है. इन खबरों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. PIB महाराष्ट्र ने एक ट्वीट कर लिखा कि @MoHFW_INDIA ने कहा है कि वर्तमान साक्ष्य नए संस्करण की उपस्थिति का सुझाव नहीं देते हैं.

Person with suspected new variant has recovered fully & high-risk contacts have been COVID negative.Samples have been sent to NIBMG, to reconfirm the type of strain. We're working to ensure that we are all safe. I urge people to not panic, tweets Maharashtra Min Aaditya Thackeray pic.twitter.com/IhlW9mM5or

