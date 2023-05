2024 के बाद देश में बनेगी गठबंधन सरकार, संजय राउत ने किया ऐसा दावा

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूटीबी) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने दावा किया है कि केंद्र में जल्द ही गठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया. दरअसल संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की बात का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 2024 के बाद देश में जरूर गठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने विपक्षी एकता की बात स्वीकार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र है और एक-दूसरे की बात समझनी भी चाहिए.

मालूम हो कि संजय राउत पहले भी इस तरह के दावे क चुके हैं. इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि 2024 में गठनबंधन की सरकार बनेगी. मगर उनका ताजा बयान पिछले दावे से अलग है. अबकी उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद देश में गठबंधन की सरकार बनेगी.

विपक्षी एकता के तहत शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बुलाई गई विपक्षी दलों की अहम बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है. नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम के तहत देश में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं.