मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को राज्य विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उन्होंने लोगों से बिना किसी दबाव में आए इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की. एनसीपी अध्यक्ष पवार, उनकी नातिन रेवती सुले और दामाद सदानंद सुले ने दक्षिण मुंबई के एक मतदान केन्द्र में मतदान किया. बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी दबाव में आए मतदान करना चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे एवं कांग्रेस विधायक अमित देशमुख और उनके परिवार ने लातूर जिले के बाभलगांव में वोट डाला. उनकी मां वैशाली देशमुख, भाई रितेश देशमुख, उनकी पत्नी जेनेलिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

अमित देशमुख लातूर (शहर)सीट से तीसरी बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. उनके छोटे भाई धीरज देशमुख लातूर (ग्रमीण)सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने अहमदनगर जिले के सांगमनेर में वोट डाला.

#WATCH Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawar after casting his vote in Mumbai: I request everyone to come out and vote in large numbers, this is a celebration of democracy. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/V920UfLZr9

— ANI (@ANI) October 21, 2019