अब बच नहीं पाओगे! 18 फरवरी के बाद पुरानी नंबर प्लेट पर लिया जाएगा सख्त एक्शन, भारी जुर्माना तय
अधिकारियों का कहना है कि लोगों को काफी समय दिया गया था, अब नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा.अगर आपकी गाड़ी पर अभी HSRP नहीं लगी है, तो 18 फरवरी से पहले इसे अपडेट करा लें ताकि जुर्माने और समय की बर्बादी से बचा जा सके.
महाराष्ट्र में 18 फरवरी 2026 से बिना HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी. राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग ने घोषणा की है कि अब पूरे राज्य में HSRP लगाना अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 की अंतिम डेडलाइन के बाद भी विभाग ने उन वाहन मालिकों को समय दिया जो पहले से HSRP के लिए अप्लाई कर चुके थे. उन्होंने कहा, “हमने अब तक इंतजार किया ताकि 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करने वालों को प्लेट लगवाने का मौका मिल सके. अब 18 फरवरी से उन गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू होगा जिन पर HSRP नहीं लगी है.” महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद HSRP अपॉइंटमेंट बुक करने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा.
क्या सभी पर लगेगा जुर्माना
कमिश्नर भीमनवार ने कहा, “जिन्होंने डेडलाइन के बाद अपॉइंटमेंट बुक किया है, उन पर हम जुर्माना नहीं लगाएंगे.” पुणे के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO) विनायक सखारे ने बताया कि फिलहाल HSRP न लगवाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, हालांकि कुछ अन्य राज्यों में यह राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है. महाराष्ट्र में अभी उच्च जुर्माने की व्यवस्था लागू नहीं की गई है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक खर्च और परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द पुरानी नंबर प्लेट को HSRP से अपडेट करा लें.
सखारे ने आगे कहा कि चेकिंग के दौरान सिर्फ HSRP ही नहीं, बल्कि गाड़ी की वैलिड इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी जांच होगी.
क्या पहले भी डेडलाइन बढ़ाई गई ?
आदेश या नियमों के कम मानने के बावजूद कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई. यह नियम मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों पर लागू है. HSRP को लेकर पहला नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में जारी हुआ था, लेकिन कम रिस्पॉन्स के कारण डेडलाइन को छह बार बढ़ाया गया- 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 जून, 15 अगस्त, 30 नवंबर और अंत में 31 दिसंबर 2025 तक. पुणे में स्थिति और भी चिंताजनक है.
यहां कुल 24.28 लाख गाड़ियों में से सिर्फ 8.57 लाख (लगभग 35%) ने ही HSRP लगवाई है. बाकी गाड़ियां अभी भी पुरानी प्लेटों के साथ चल रही हैं. ट्रांसपोर्ट विभाग अब उम्मीद कर रहा है कि जुर्माने और सघन चेकिंग से बाकी वाहन मालिक जल्दी अनुपालन करेंगे.
