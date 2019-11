नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए सोमवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद, शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मराठा नेता से मुलाकात की और भरोसा जताया कि राज्य में बहुत जल्द उनकी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी.

राउन ने कहा कि सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं थी, जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी, वे भाग गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे पास एक सरकार होगी.

Sanjay Raut,Shiv Sena after meeting NCP Chief Sharad Pawar: The responsibility to form Govt was not ours, the ones who had that responsibility ran away, but I am confident that soon we will have a Govt in place. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/79hXJifMNe

— ANI (@ANI) November 18, 2019