Ajit Pawar,ED, CBI, IT, Sanjay Raut, NCP, Shive Sena, Mumbai: महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार के निर्माण के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बेहद करीबी रखने वाले संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे से उपजे इस संकट के दौर में अजित पवार उनका समर्थन करने से कन्नी काटते हुए नजर आए हैं. अजित पवार ने कहा, जांच एजेंसियां, चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या राज्य की एजेंसियां, ये सभी शिकायत मिलने पर जांच करती हैं. संजय राउत के मामले में यह बार-बार हो रहा है इसलिए इसके पीछे का सही कारण वही बता सकते हैं.Also Read - 'जब कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे', संजय राउत-ED रेड पर बोले एकनाथ शिंदे, कैबिनेट गठन पर भी दिया बड़ा अपडेट

मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आज रविवार को सुबह से छापा शिवसेना के नेता व सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर जारी है. धनशोधन के एक मामले में ईडी ने सांसद संजय राउत के आवास पर यह छापा मारा है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार से आज जब शिवसेना के नेता व सांसद संजय राउत पर ईडी की छापे की कार्रवाई को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, कई लोगों को ईडी का नोटिस मिला है. जांच एजेंसियां, चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या राज्य की एजेंसियां, ये सभी शिकायत मिलने पर जांच करती हैं. संजय राउत के मामले में यह बार-बार हो रहा है इसलिए इसके पीछे का सही कारण वही बता सकते हैं. Also Read - ED की दबिश पर Sanjay Raut ने किया ट्वीट- 'बालासाहेब ने हमें लड़ना सिखाया, मर भी जाऊं तब भी समर्पण नहीं करूंगा'

Many people have received ED notices. Investigative agencies, be it ED, CBI, IT or state agencies, all of them conduct investigations when they receive complaints. In Sanjay Raut’s case it’s happening repeatedly so only he can tell the exact reason behind it:NCP leader Ajit Pawar pic.twitter.com/Yi8s8QvZgA

