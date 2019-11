नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर बुधवार को सियासत और तेज हो गई है. एक ओर सुबह दिल्‍ली में बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता अहमद पटेल ने मुलाकात की है. वहीं, मुंबई में शिवसेना के प्रवक्‍ता और सांसद नितिन राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. हालांकि, अहमद पटेल ने गडकरी से हुई अपनी मुलाकात को लेकर साफ किया है कि यह महाराष्‍ट्र के किसानों के मुद्दे को लेकर मुलाकात थी.

बीजेपी से न कोई नया प्रस्‍ताव मिला है और ना उन्‍हें भेजा गया है: शिवसेना नेता संजय राउत

शिवसेना नेता राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि वह देश और राज्‍य के एक सीनियर नेता हैं. वह आज महाराष्‍ट्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं. हमारे बीच एक संक्षित विचार-विमर्श हुआ है.

Shiv Sena leader Sanjay Raut after meeting NCP chief Sharad Pawar, in Mumbai: He is a senior leader of the state & the country. He is worried about the political situation in Maharashtra today. We had a brief discussion. pic.twitter.com/PtXzll0rRC

— ANI (@ANI) November 6, 2019