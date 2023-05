Hindi Maharashtra

महाराष्ट्र के Ahmednagar का बदलेगा नाम, सीएम शिंदे ने बताया अब क्या कहलाएगा

Name Change News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अहमदनगर जिले (Ahmednagar New Name) का नाम बदलने की घोषणा की.

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस. (फाइल फोटो)

Name Change News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अहमदनगर जिले (Ahmednagar New Name) का नाम बदलने की घोषणा की. सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र का अहमदनगर अब अहिल्या नगर (Ahilya Nagar) के नाम से जाना जाएगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अहमदनगर जिले के चौंडी में अहिल्यादेवी की 298वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए थे.

लंबे समय से नाम बदलने की उठ रही मांग के बीच जब डिप्टी सीएम ने भाषण देते एकनाथ शिंदे के सामने इसका प्रस्ताव रखा तो उन्होंने तुरंत ही इस मांग को पूरी करने पर हामी भर दी. मालूम हो कि शिंदे-फडणवीस सरकार आने के बाद औरंगबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर चुके हैं. हालांकि इन दोनों शहरों के नाम बदलने के फैसले को हाइकोर्ट मे चुनौती दी गई है.

अहमदनगर का क्या है इतिहास

अहमदनगर ( Ahmednagar) निजामशाही सुल्तानों की राजधानी थी, जिन्होंने 1490 ई. में दक्खिन में बहमनी सल्तनत की एक नई शाखा की स्थापना की थी. अहमदनगर की स्थापना इस वंश के पहले सुल्तान अहमद निजामशाह ने की थी. अहमदनगर में निजाम शाही कालीन अनेक दर्जन इमारतें और स्थल उपलब्ध हैं.

