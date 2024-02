अजित पवार गुट ही असली NCP, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने भी Sharad Pawar को दिया झटका

Maharashtra News: असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की लड़ाई में शरद पवार गुट (Sharad Pawar) को एक बार फिर झटका लगा है. अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजित पवार गुट (Ajit Pawar) को ही असली NCP माना है. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने अजित पवार गुट के खिलाफ शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल अयोग्यता आवेदन को खारिज कर दिया.

Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar dismisses the disqualification application by the Sharad Pawar faction against the Ajit Pawar faction. The Speaker rules it was not defection, Ajit Pawar and others’ actions and statements between 30th June and 2nd July last year were…

— ANI (@ANI) February 15, 2024