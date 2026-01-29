Hindi Maharashtra

एयरक्राफ्ट्स का डेथ जोन क्यों है बारामती? अजित पवार से पहले भी हुए हैं कई हादसे- आखिर क्या है वजह

Ajit Pawar Plane Crash: कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें शुरू में लगा कि यह हादसा एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं.

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत बारामती के पास एक प्लेन क्रैश में हो गई. अजित पवार की मौत ने एक बार फिर बारामती एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा चिंताओं की ओर ध्यान खींचा है. यह हादसा तब हुआ जब चार्टर्ड विमान लैंड करने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही यह खबर फैली,चश्मदीदों ने ऐसे किस्से बताने शुरू किए जिनसे पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब इस इलाके में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो. इन बयानों से इस बारे में गंभीर सवाल उठे हैं कि उसी इलाके में बार-बार विमान दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और बारामती एयरपोर्ट रेगुलर कमर्शियल एयरपोर्ट से कैसे अलग है?

क्यों लगा यह ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था?

चश्मदीदों के मुताबिक, प्लेन क्रैश होने से कुछ देर पहले एक जोरदार आवाज सुनाई दी थी. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इलाके के लोग एयरपोर्ट से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखने के आदी हैं और पहले भी ट्रेनिंग सेशन के दौरान ऐसे हादसे हो चुके हैं. एक चश्मदीद ने बताया,’पहले तो हमें लगा कि कोई और ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया है. हमने पहले भी ऐसे हादसे देखे हैं. किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह एयरक्राफ्ट डिप्टी सीएम अजित पवार का होगा. हादसा यह दिखाती है कि इस इलाके में फ्लाइंग एक्टिविटी कितनी आम है और यहां के लोग छोटे विमानों से जुड़ी इमरजेंसी से कितने वाकिफ हो गए हैं.

काफी अहम है बारामती एयरपोर्ट

बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती शहर के पास स्थित है. छोटा होने के बावजूद, VIPs और चार्टर्ड उड़ानों द्वारा इसके लगातार इस्तेमाल के कारण इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह एयरपोर्ट बड़े शहरों के एयरपोर्ट की तरह कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. यह मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग, प्राइवेट विमानों के संचालन, चार्टर्ड उड़ानों और VVIP यात्रा के लिए एक क्षेत्रीय एयरफील्ड के रूप में काम करता है. कम एयर ट्रैफिक और खुले एयरस्पेस के कारण इसे लंबे समय से फ्लाइंग प्रैक्टिस के लिए पसंद किया जाता रहा है.

पायलट ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र

यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र के प्रमुख पायलट ट्रेनिंग केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता है. एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (ACAPL) और रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी जैसे फ्लाइंग स्कूल यहां नियमित रूप से ट्रेनिंग ऑपरेशन चलाते हैं. ये स्कूल ट्रेनी पायलटों के लिए पूरे दिन छोटे विमानों का संचालन करते हैं. बार-बार ट्रेनिंग उड़ानों के कारण, एयरपोर्ट पर छोटे विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग की संख्या बहुत ज्यादा होती है. इससे सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद कुल ऑपरेशनल एक्टिविटी बढ़ जाती है.

कब हुआ था निर्माण?

बारामती एयरपोर्ट का निर्माण 1996 में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) द्वारा क्षेत्रीय विकास को सपोर्ट करने के लिए किया गया था. बाद में, इसका मैनेजमेंट महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) को ट्रांसफर कर दिया गया. यह एयरपोर्ट लगभग 182.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और समुद्र तल से 604 मीटर ऊपर स्थित है. इसमें एक सिंगल रनवे है जिसकी लंबाई 1,770 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है.

रनवे को टर्निंग पैड, तीन टैक्सीवे और दो एयरक्राफ्ट पार्किंग एप्रन से सपोर्ट मिलता है. एक छोटी टर्मिनल बिल्डिंग और एक्सेस रोड भी इस सुविधा का हिस्सा हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एयरपोर्ट कभी भी भारी एयरक्राफ्ट या बार-बार होने वाली VIP मूवमेंट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिससे मुश्किल लैंडिंग के दौरान ऑपरेशनल जोखिम बढ़ सकते हैं.

हादसे के बाद उठे सवाल

अजित पवार की मौत ने चार्टर्ड और VIP यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेफ्टी को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. चश्मदीदों द्वारा पिछली कई घटनाओं का बार-बार जिक्र करने से बारामती एयरपोर्ट के सेफ्टी ऑडिट की भी मांग उठी है.