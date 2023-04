BJP में शमिल होने के सवाल पर अजित पवार का जवाब, मैं NCP के साथ हूं और साथ रहूंगा, अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं

Maharashtra,Politics, NCP, BJP: महाराष्ट्र की सियासत (Maharashtra Politics) में पिछले कुछ समय से चल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के भतीजे एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार (Ajit Pawar) के भावी राजनीतिक कदम को लेकर फैली अटकलों के बीच आज मंगलवार को चाचा- भतीजे की जोड़ी ने एक बार फिर से नकार दिया है. पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया और फिर इसके बाद स्वयं अजित पवार सामने आए और सारी सियासी अटकलों को सिरे से ख़ारिज कर दिया.

अजित पवार ने आज मीडियाकर्मियों के पूछे गए सवाल पर एलओपी महाराष्ट्र विधानसभा और एनसीपी नेता ने एनसीपी छोड़ने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, मैं एनसीपी के साथ हूं और पार्टी के साथ रहूंगा. मेरे बारे में फैलाई गई अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है.

बता दें कि अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें पिछले हफ्ते तब शुरू हुईं, जब उन्होंने अचानक अपनी निर्धारित बैठकें रद्द कर दीं और ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के प्रति नरम माना गया. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने रविवार को अफवाहों को यह कहकर और बढ़ा दिया था कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कोई निर्णय ले.