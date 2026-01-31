  • Hindi
महाराष्ट्र की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बनीं सुनेत्रा पवार, हाथ से निकला ये बड़ा मंत्रालय, जानें किन विभागों की मिलेगी जिम्मेदारी?

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. ऐसे में आइए जानते हैं क्या उन्हें वही सब जिम्मेदारी और विभाग मिलेंगे, जो अजित पवार के पास थे.

Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं. शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के लोक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इस मौके पर एनसीपी और बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी उपस्थित रहे. शपथ लेने के तुरंत बाद, सुनेत्रा पवार को सरकार में मिलने वाली जिम्मेदारियों और विभागों पर चर्चा शुरू हो गई. बता दें कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे, जो पहले अजित दादा के पास था.

अजित पवार के निधन के बाद बनीं उपमुख्यमंत्री

आपको बता दें कि 28 जनवरी को बारमती में हुए विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था. इसके बाद सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया और उपमुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ. शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी, जिससे उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को उनकी जगह राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है.

शपथ ग्रहण समारोह में कौन-कौन शामिल हुआ?

मुंबई लोक भवन में शपथ ग्रहण सभी जरूरी तैयारियों के साथ पूरा हुआ. महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल और सांसद प्रफुल्ल पटेल समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर पार्टी के सभी विधायकों ने उनके चयन का समर्थन किया और नए नेतृत्व को औपचारिक रूप से मान्यता दी.

विधायक दल की बैठक और पार्टी की एकजुटता

एनसीपी (अजित गुट) के सभी विधायक विधान भवन में इकट्ठा हुए. बैठक की शुरुआत दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना. यह कदम उपमुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है. साथ ही, पार्टी के भीतर एकजुटता और समर्थन का संदेश भी साफ तौर पर सामने आया.

महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय

सुनेत्रा पवार के उप-मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया है. उनका चुनाव और शपथ ग्रहण सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि पार्टी की नई सियासी दिशा और नेतृत्व का संकेत भी है. अजित पवार के निधन के बाद पार्टी ने तेजी से निर्णय लिया और एकजुटता दिखाते हुए सुनेत्रा पवार को नेतृत्व सौंपा. अब बारामती सीट पर उपचुनाव और नई जिम्मेदारियों के साथ वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने जा रही हैं.

