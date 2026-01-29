By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
...तो बच सकती थी अजित 'दादा' की जान! जानिये प्लेन क्रैश से क्या है '28 दिन' का कनेक्शन
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार जिस एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे वह गगन (GAGAN) टेक्नॉलजी से लैस नहीं था. अगर एयरक्राफ्ट में 'गगन' इंस्टॉल होता तो हादसे को टाला जा सकता था.
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) का गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. NCP नेता अजित पवार की मौत एक दिन पहले ही बारामती के पास हुए विमान हादसे में हो गई थी. महाराष्ट्र की राजनीति में’दादा’ के नाम से मशहूर अजित पवार का एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराकर क्रैश हो गया. हालांकि अजित पवार की जान बच सकती है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अजित पवार जिस एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे वह गगन (GAGAN) टेक्नॉलजी से लैस नहीं था. अगर एयरक्राफ्ट में ‘गगन’ इंस्टॉल होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था और अजित पवार की जान बच सकती थी.
अजित पवार जिस एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे वह 16 साल पुराना था. 16 साल पुराने ‘Learjet 45’ विमान में भारत का सैटेलाइट-बेस्ड अप्रोच गाइडेंस सिस्टम GAGAN इंस्टॉल नहीं था, क्योंकि इसे एक नया रेगुलेटरी नियम लागू होने से कुछ हफ्ते पहले ही रजिस्टर किया गया था. कानूनी तौर पर, विमान नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में यह पीछे था.
प्लेन को क्रैश होने से रोक सकता था ‘GAGAN’!
बारामती में क्रैश हुआ ‘Learjet 2’ जून, 2021 को भारत में रजिस्टर हुआ था. इसका मतलब है कि यह सिर्फ 28 दिन से एक ऐसे नए सिस्टम से चूक गया जो शायद प्लेन क्रैश को रोक सकता था. 30 जून, 2021 को एक नया नियम लागू हुआ, जिसके तहत सभी नए रजिस्टर होने वाले एयरक्राफ्ट में GAGAN जैसे सैटेलाइट-बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगाना जरूरी था. पवार को ले जा रहा जेट 28 दिन पहले रजिस्टर हुआ था, इसलिए उसे इस नये नियम से छूट मिल गई. एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश के दौरान इसमें शायद सैटेलाइट अप्रोच की क्षमता नहीं थी.
आखिर है क्या GAGAN?
गगन एक सैटेलाइट-बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम (SBAS) है जिसे ISRO और AAI ने मिलकर भारत में सिविल एविएशन नेविगेशन के लिए GPS सिग्नल की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए डेवलप किया है. GAGAN का फुल फॉर्म GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन है. GAGAN, GPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस (SPS) नेविगेशन सिग्नल को जरूरी सुधार देने के लिए ग्राउंड स्टेशनों के एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है. गगन खराब विजिबिलिटी में पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है.
गगन इंस्टॉलेशन के लिए क्या है जरूरी?
जमीन पर आधारित एंटेना के बजाय, GAGAN पायलटों को अप्रोच और लैंडिंग के दौरान सटीक वर्टिकल और लेटरल गाइडेंस देने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है. हालांकि, इसमें एक पेंच यह है कि GAGAN को इंस्टॉल करने के लिए विमान में खुद कम्पैटिबल एवियोनिक्स होना चाहिए. उस हार्डवेयर के बिना GAGAN बेकार है.
बड़े एयरपोर्ट्स पर क्या होता है इस्तेमाल?
ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या ILS का इस्तेमाल करते हैं, जो एक जमीन पर आधारित सेटअप है जो कोहरे, बारिश या धुंध के दौरान विमानों को एक अदृश्य ग्लाइड पाथ पर गाइड करता है. ILS सिस्टम महंगा और इंस्टॉल करने में मुश्किल होता है, इसलिए बारामती जैसे छोटे क्षेत्रीय एयरपोर्ट पर अक्सर यह नहीं होता है. इस कमी को पूरा करने के लिए, भारत ने GAGAN विकसित किया है.
