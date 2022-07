मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है. केंद्र की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में गठित नई सरकार ने सभी मंजूरी दे दी हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज गुरुवार को कहा कि राज्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी मंजूरी दे दी गई है.Also Read - 2002 गुजरात दंगे : जेल से गिरफ्तार पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बता दें कि राज्य में मुख्य रूप से सरकारी भूमि और वन क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई थी . इससे पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एनएचएसआरसीएल) ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह परियोजना को बाधित करने वाले काफी समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें. इस पत्र में महाराष्ट्र में परियोजना के समक्ष आ रही बाधाओं का जिक्र किया गया था. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है.

