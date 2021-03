Maharashtra, Palghar, Schools, Colleges, Hostels, Private schools, Covid-19, News: देश के सबसे ज्‍यादा कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण से प्रभावित महाराष्‍ट्र ( Maharashtra) में कई तरह के प्रतिबंधों के बीच पालघर जिले (Palghar District) में सभी स्‍कूलों, कॉलेजों और होस्‍टलों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. Also Read - COVID-19: Delhi में कोरोना के केस बढ़ते ही बिना मास्‍क वालों पर किया जा रहा भारी जुर्माना

जिला प्रशासन के जारी आदेश के मुताबिक, महाराष्‍ट्र के पालघर जिले में सभी सरकारी स्‍कूल, कॉलेज, हॉस्‍टेल और प्राइवेट स्‍कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. ये बात गुरुवार को पालघर कलेक्‍टर डॉ. मानिक गुर्सल ने कही है. Also Read - COVID-19: अहमदाबाद में आज से लोकल बसों का संचालन सस्‍पेंड, गार्डेन-पार्क भी बंद

पालघर के एक डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि नंदोर में छात्रों और एक आवासीय विद्यालय (आश्रम शाला) के शिक्षक सहित 30 लोगों ने COVID-19 के टेस्‍ट में पॉजिटिव निकले हैं. स्कूल का छात्रावास सील कर दिया गया है. Also Read - Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad में धारा 144 लागू, घर से निकलने से पहले जान लें ये रूल्‍स

Maharashtra | All government schools, colleges, hostels and private schools in Palghar District to remain closed till further orders: Palghar Collector, Dr Manik Gursal

